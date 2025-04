Catamarca: el diputado Baigorrí dijo que “hostigamiento” sufren los catamarqueños que no llegan a fin de mes, no Silvana Carrizo

Esta mañana de lunes, el diputado Fernando Baigorrí (MID-Catamarca), entrevistado en Radio TV Valle Viejo, hizo referencia a un proyecto contra el incremento de aportes de la OSEP a los empleados públicos, y aprovechó para salir en respuesta a las mujeres radicales que “defendieron” a la diputada Silvana Carrizo.

Baigorrí consideró que “debemos, y eso lo invito también a todos, a mis colegas diputados, encarar los temas con una discusión seria, como corresponde a través de los proyectos, no pueden quedar solamente en declaraciones por aire periodístico y que no se lleven a la legislatura a través de proyectos serios para que sean debatidos. Vemos peleas, chicanas, a mí no me parece, como se ha dicho en últimas horas, de que haya hostigamiento de un sector hacia otro. A mí me parece que hay declaraciones políticas entre rivales y entre adversarios políticos, pero siempre queda en el medio la gente. Para mí, los únicos que sufren hostigamiento son los catamarqueños que no llegan a fin de mes, que les cuesta acceder a una salud como corresponde, no solamente a la salud pública, sino ahora también a la salud privada, porque nos están privando muchas cuestiones, como son los medicamentos, las derivaciones, el acceso a las prótesis, también a través de las obras sociales nacionales como el PAMI”.

El legislador catamarqueño insistió: “para mí las verdaderas víctimas acá no somos los políticos, por supuesto que estamos en la vidriera justamente para dar respuestas a los catamarqueños. Las únicas víctimas de hostigamiento son los catamarqueños que les cuesta cada día más llegar a fin de mes y tener un salario como corresponde. Yo tengo una mirada personal, para mí no es hostigamiento, es solamente cruce, y se reduce lamentablemente a chicanas políticas de los diferentes sectores rivales o adversarios, dejando de lado la discusión importante que es la que debemos dar los políticos, que es cómo le solucionamos los problemas de la gente, el día a día, cómo ayudamos a que llegue el fin de mes, cómo ayudamos a que pueda pagar la boleta de la luz, cómo ayudamos a que accedan a los medicamentos, que accedan a poder realizarse un estudio. Hoy en día un paciente que necesita realizarse un estudio, como hemos visto, varios de los que se acercan muchas veces a pedir colaboración a través de la legislatura, para unos estudios simples tienen que gastar alrededor de 120 mil pesos en conseguros de la obra social, cuando tienen un sueldo que no llega a los 500 mil pesos. Ahí me parece que tenemos que estar nosotros siempre del lado de la gente”.