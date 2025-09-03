Catamarca: el diputado Adrián Brizuela se preguntó “por qué en las reuniones a las que convoca el gobernador Jalil en Casa de Gobierno te quitan el teléfono antes de ingresar”

“¿Por qué será que las reuniones a las que convoca el Gobernador Jalil en Casa de Gobierno te quitan el teléfono antes de ingresar?”, se preguntó el diputado provincial catamarqueño Adrián Brizuela, de La Libertad Avanza, en sus cuentas de redes sociales, donde luego hizo un descargo sobre los cuestionamientos a la censura previa al gobierno libertario, con motivo de la causa de los audios de Karina Milei.

Brizuela publicó: “No es una tema de libertad de expresión. En Argentina existe total y absoluta libertad de expresión y libertad de prensa. Basta leer las cosas que se publican y dicen en los medios. El tema que se debate aquí es que exista un sistema ilegal y de espionaje que funciona dentro de la Casa Rosada. Las conversaciones que se dan en la sede del Gob de un estado soberano incluyen temas de geopolítica, seguridad nacional, defensa y lucha contra el crimen organizado. No puede esa información estar expuesta por las consecuencias gravísimas que puede tener para el país y para la seguridad de los argentinos. Se imaginan si algo similar surgiera en La Casa Blanca o El Kremlin? El kirchnerismo y sus prácticas. Te hablan de Libertad de Expresión los que bloqueaban las plantas de salida de Clarín, los que escupian periodistas en las plazas, los que tenían 6,7,8. La Argentina que con todo esfuerzo comenzamos a construir hace 1 año y 8 meses no piensa volver atrás. Kirchnerismo nunca más. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!”







