Catamarca: el diputado Acuña cuestiona a la OSEP por la deuda con el Garrahan

El legislador Mamerto Acuña salió al cruce de las declaraciones del director de OSEP, quien negó que la obra social deba $845.277.400 al Hospital Garrahan y aseguró que la deuda de mayo se abonará recién el próximo 26 de agosto.

“Lo que hace el director es reconocer la deuda y, al mismo tiempo, negarla. Dice que no existe, pero admite que se pagará en los próximos días. Esa contradicción deja más dudas que certezas”, sostuvo Acuña.

El legislador recordó que el monto informado por la oposición no es arbitrario, sino que surge de un informe del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, procesado por el Departamento de Gestión y Cobranzas. “No creo que el Garrahan mienta. Acusar a un hospital de referencia nacional de manipular datos es gravísimo”, advirtió.

Acuña explicó además que, según ese mismo informe, la deuda de OSEP representa el 63% del incremento presupuestario otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación a las obras sociales provinciales y que el 75% de la deuda total está concentrada en solo cinco obras sociales, siendo OSEP la tercera en importancia.

“El director juega con el concepto de que la deuda no está vencida. Pero mientras esperan hasta el último día para pagar, quienes sufren las consecuencias son los médicos, los profesionales y sobre todo los pacientes. Si OSEP está tan bien como dicen, ¿por qué esperan hasta fines de agosto para pagar lo que corresponde a mayo?”, se preguntó el diputado.

Para Acuña, la situación de la obra social no admite más excusas: “Hasta el martes en que dicen que van a pagar, la deuda existe. Lo demás son maniobras discursivas. La salud de Catamarca tiene que estar primero. Dejemos de echar culpas afuera y pongamos orden en OSEP”, sentenció.