Catamarca: el Desafío Fray de MTB corre su 9na edición el 28 de septiembre

El próximo domingo 28 de este mes, el ciclismo de montaña tiene su gran cita en Catamarca donde se llevará a cabo La 9na edición del Desafío Fray Rally Bike, uno de los eventos más convocantes y esperados del norte argentino. El Departamento Fray Mamerto Esquiú, reconocido como la capital del deporte, será escenario de una competencia que convoca a ciclistas de todo el país. Villa Las Pirquitas será el punto de largada y llegada y el trazado promete recorrer a lo largo y a lo ancho el departamento Fray Mamerto Esquiu.

Para esta edición, el Desafío Fray Rally Bike propone tres recorridos diseñados para distintos niveles de experiencia y exigencia:

65 Km, pensado para los competidores más experimentados que buscan el máximo desafío.

60 Km, ideal para quienes quieren medirse en un recorrido exigente pero más accesible.

20 Km recreativo, pensado para quienes desean disfrutar del paisaje y la experiencia sin la presión competitiva.

El desafío marcará el gran cierre del Campeonato Fray Series MTB 2025, organizado por Lecgo! Sistema de Cronometraje. Cabe señalar que el control de la prueba estará a cargo del eficiente trabajo de LecGo, en cuya página podrá inscribirse y consultar todos los detalles de las tres pruebas