Catamarca: el corte de ruta de los municipales de Santa María continúa por tercer día consecutivo

Empleados municipales de San José, en Santa María, mantienen el corte sobre la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de La Loma, y extendieron la medida de fuerza a la Ruta Provincial Nº 39, en la zona de Famatanca.

El reclamo se centra en la demanda de un aumento salarial del 4% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, en línea con lo otorgado recientemente por la Provincia.

La protesta se desarrolla de manera intermitente, con liberación del tránsito vehicular cada una hora, aunque no se descarta que las medidas se profundicen en los próximos días.