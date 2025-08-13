Catamarca: el concejal “zentenista” Franklin Medina renunció a La Libertad Avanza

El concejal de Valle Viejo que venía desde hace un tiempo dio un vuelco y venía respondiendo a los intereses de la intendente Susan Zenteno, anunció este miércoles su salida de La Libertad Avanza y su incorporación a Unión Libertaria.

Medina destacó diferencias con la conducción del partido criticó de la gestión interna el trato recibido al ser notificado por Whatsapp sobre una posible expulsión basada en publicaciones anónimas en redes sociales.

El edil chacarero aseguró que respondería con documentación de su trabajo, y a partir de mañana oficializará su cambio en el consejo deliberante convirtiendo su bloque en Unión Libertaria.