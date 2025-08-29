Catamarca: el concejal Dusso desmintió presuntos negociados corruptos con empresas mineras

Hace pocas horas, en el Canal 9 de Buenos Aires, a través de Telenueve Denuncia, difundió un informe donde acusan al concejal Juan Pablo Dusso, su padre, el vicegobernador Rubén Dusso, y Natalia Dusso, por supuestos negociados espurios con las empresas mineras chinas radicadas en Catamarca. Involucraría millones de dólares desviados hacia el propio beneficio de funcionarios provinciales. El siguiente, es el video del envío:

Este mañana de viernes, el concejal Dusso negó categóricamente los mencionados vínculos que se le atribuyen, y dijo que denunciará penalmente a los responsables del informe periodístico. Aseguró que posee toda la documentación para demostrar la falsedad de las acusaciones y que se trata de una maniobra con intereses políticos.