Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: el Club Juventud inauguró obras históricas con el apoyo del Plan Integral de Infraestructura Deportiva

La familia del Club Deportivo Juventud, ubicado en calles Prado y 25 de Mayo, vivieron una jornada emotiva con la inauguración de las obras integrales en todas sus instalaciones deportivas.

El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto inaugural de las obras de remodelación y ampliación, que forman parte del Plan Integral de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el Gobierno provincial. El mandatario estuvo acompañado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la secretaria de Gabinete, Luz María Soria; los diputados María Argerich, Claudia Palladino, Gustavo Aguirre y Paola Fedeli, vecinos, dirigentes y jugadores del club.

Durante la inauguración, Raúl recordó con emoción su vínculo personal con la institución: “Este era mi segundo hogar, a los chicos les cuento que no había ni techo cuando veníamos a jugar, era un sol tremendo”, señaló. Además, evocó el legado familiar en el club: “Me trae muchos recuerdos porque mi papá fue presidente de la institución y quería mucho a este club”, dijo.

El ministro Fernando Monguillot destacó la magnitud del programa provincial de infraestructura deportiva: “La emoción que se ve acá en la dirigencia y en el club refleja lo que buscamos con este plan. Ya son 13 las instituciones que inauguraron obras, mejoras y remodelaciones donde los chicos vuelven a practicar deportes en espacios de altísimo nivel y calidad”, remarcó.

La obra

La intervención, desarrollada en varias etapas, significó la renovación completa de las instalaciones de la institución, consolidándose como un espacio moderno y preparado para la práctica deportiva de la comunidad.

El proyecto integral incluyó la construcción de tres canchas multideportivas (una cancha principal con piso de parquet), cuatro vestuarios, gimnasio, albergue con capacidad para 17 personas, consultorio médico, baños públicos, oficinas administrativas, salón de usos múltiples, nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y de iluminación, desagües pluviales, pisos, cubiertas, carpinterías y la renovación total de la fachada. Todas estas intervenciones han transformado el club Juventud, que ahora es una de las instituciones con mejor infraestructura en la provincia.  

En total 13 instituciones deportivas cuentan hoy con infraestructura renovada gracias al Plan de Infraestructura Deportiva, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el deporte como motor de inclusión, integración social y desarrollo comunitario.

  • Lluvias y temperaturas: qué se pronostica para octubre, noviembre y diciembre

    Lluvias y temperaturas: qué se pronostica para octubre, noviembre y diciembre

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2025, con tendencias que marcan una primavera más cálida de lo habitual en amplias zonas del país, acompañada por precipitaciones que se ubicarán en valores normales en el centro y el Litoral, pero con excesos y déficits según la región.…

  • Desarrollaron un “pegamento para huesos” que repara fracturas en solo tres minutos

    Desarrollaron un “pegamento para huesos” que repara fracturas en solo tres minutos

    Un equipo de investigación chino desarrolló un revolucionario “pegamento para huesos” que puede curar fracturas en solo 3 minutos con una sola inyección. El producto “Bone-02” fue creado para solucionar lesiones ortopédicas que tradicionalmente requerirían meses de inactividad y cirugías invasivas. Lin Xianfeng, cirujano ortopédico jefe asociado del Hospital Sir Run Run Shaw, en Hangzhou, destacó…

  • Catamarca: OSEP brindará controles gratuitos sin prescripción médica por el Mes del Cáncer de Mama

    Catamarca: OSEP brindará controles gratuitos sin prescripción médica por el Mes del Cáncer de Mama

    Se trata de una cobertura que incluye una mamografía digital y consulta médica posterior a las que podrán acceder afiliadas de 40 años o más. Además habrá actividades simbólicas para el público en general y una charla en Casa Central para empleadas. Del 1 al 31 de octubre, la Obra Social de los Empleados Públicos…

  • Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana

    Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana

    Franco Colapinto buscará revertir el complicado fin de semana que tuvo en el circuito callejero de Bakú y volverá a salir a pista con su Alpine en lo que será el Gran Premio de Singapur, segunda parada de la Fórmula 1 tras la temporada en Europa. Luego de terminar en el puesto 19 en Azerbaiyán tras un toque de Alex Albon…

  • Catamarca: por primera vez en la historia se entregó un barrio completo en El Peñón

    Catamarca: por primera vez en la historia se entregó un barrio completo en El Peñón

    En la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra, 20 familias recibieron las llaves de su vivienda y con ellas la oportunidad de construir una vida con mayor dignidad y esperanza. La entrega estuvo encabezada por los ministros de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, junto al…

  • El Gobierno nacional se apresta a prorrogar la jubilación anticipada por desempleo

    El Gobierno nacional se apresta a prorrogar la jubilación anticipada por desempleo

    El Gobierno se apresta a disponer una nueva prórroga de la Jubilación Anticipada por Desempleo al cumplirse el plazo para acceder al régimen especial que fue puesto en marcha en 2021 y extendido en 2023. El esquema pensado para los trabajadores que tienen 30 años o más de aportes pero que le faltan hasta 5 años para…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3