Catamarca: el Club 9 de Julio se convirtió en la octava institución en ser refaccionada mediante el Plan de Infraestructura Deportiva

Una nueva institución deportiva fue refaccionada por completo a través del plan del Gobierno provincial. El pasado viernes por la tarde, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Gustavo Saadi, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y la secretaria de Estado de Gabinete, Luz María Soria, dejaron inauguradas oficialmente las obras de infraestructura realizadas en el Club Deportivo, Recreativo y Social 9 de Julio.

Esta institución alberga una importante actividad deportiva, puesto que allí se desarrollan actividades del futsal femenino, Liga de Veteranos, Liga Amateur de Barrios y cumple una tarea clave a través de la Escuela Social con más de 100 chicos contenidos.

El proyecto contempló la construcción de una cubierta metálica para la cancha multiuso (básquet, futsal, vóley), con una superficie total de 782 m², además de la construcción de baños y vestuarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, en un espacio de 74 m² que incluyó instalaciones sanitarias (agua y cloaca), eléctricas, iluminación de cancha y desagües pluviales.

También se avanzó en el mejoramiento del sector central del predio deportivo, que incluyó el cerramiento perimetral de aproximadamente 330 metros lineales sobre calle Formosa y la separación de la cancha con zaranda. Asimismo, se instalaron nuevas luminarias en la cancha principal de fútbol, se incorporó riego y se ejecutaron tareas de pintura general en todo el complejo.

El 8vo club refaccionado

En el marco del Plan de Infraestructura Deportiva, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para fortalecer y modernizar los espacios deportivos en todo el territorio, 8 instituciones deportivas han sido completamente refaccionadas con nuevas tribunas, piso flotante, equipamiento, mejoras en sanitarios, iluminación, entre otras tantas intervenciones.

El Club 9 de julio se sumó a los clubes Ateneo Mariano Moreno, San Martín de El Bañado, Red Star, Olimpia, Montmartre, Hindú y Vial Once, que ya cuentan con instalaciones cómodas y refaccionadas para la práctica deportiva.

Durante el mes de septiembre se prevén nuevas inauguraciones, entre las que figuran el club El Auténtico y Deportivo Juventud.