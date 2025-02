Catamarca: el autor del crimen del barrio San Ramón declaró ante el fiscal

Esta tarde concluyó en la Fiscalía General la audiencia de indagatoria al imputado Diego Toledo, por el crimen de Sergio Bazán, ocurrido el último fin de semana en el barrio San Ramón.

El único detenido por el homicidio, declaró ante el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, aunque no trascendieron sus dichos.

Por su parte, el hombre de apellido Quinteros, quien también está detenido en el marco de la causa pero imputado del delito de hurto calamitoso, también declaró ante el fiscal y dio su versión de lo ocurrido.

Antes, fueron imputados e indagados por Córdoba Andreatta Diego Bazán y su mamá, a quien el fiscal los acusa de encubrimiento. Los imputados contaron con la defensa del abogado Pedro Vélez, absteniéndose ambos a prestar declaración. En el caso de la mamá, al tener 80 años, llegó trasladada por la policía a Fiscalía pero el libertad.

A la salida de la audiencia de indagatoria, el abogado de los Bazán, quienes no son familiares del Sergio Bazán, asesinado de una puñalada, dialogó con la prensa y señaló que por el momento sus asistidos no iban a prestar declaración, pero que si lo harán prontamente y le contarán al fiscal lo que sucedió aquella noche en su casa. También señaló que no conocen ni a la víctima ni al imputados por lo que no tendrían ningún motivo para encubrir a nadie.