Catamarca: El Auténtico ya tiene su nueva cancha multideportiva

En el marco del Plan de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno provincial y que ya alcanzó a nueve clubes de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Gustavo Saadi, la senadora Lucía Corpacci y el ministro Fernando Monguillot, encabezó el acto de inauguración de la nueva cancha multideportiva del Club El Auténtico.

Una importante cantidad de dirigentes del club, socios, hinchas y vecinos del barrio, se hicieron presentes para disfrutar de la inauguración de su cancha, un espacio que posibilitará la práctica, formación y competencia de diversas disciplinas deportivas como handball, básquet, vóley, futsal, newcom y patín artístico.

En sus palabras, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, mostró su felicidad “por ver como creció El Auténtico”, recordando que vivió a todo el proceso desde “cuando comenzó este sueño de tener una cancha propia, de dejar de andar de prestado y hoy que se cumple este anhelo de la cancha para todo el barrio”.

El funcionario enfatizó en la importancia que tiene el Plan de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el Gobierno y lo calificó como “muy ambicioso” porque “representa más de 3.600 millones de pesos que se reparten en muchos clubes a lo largo y lo ancho de toda la provincia” y se comprometió a seguir por este camino: “Vamos todos a construir más clubes de barrio y a apostar a que el club sea el verdadero corazón del barrio”, expresó.

Ariel Barrientos, presidente de El Auténtico, se mostró alegre y emocionado con la culminación de las obras. “Era uno de los sueños que hemos tenido, hemos conversado tantas veces con Raúl, con Gustavo, de que el club tiene que ser un centro, un lugar de encuentro, no tan solo del joven para practicar el deporte, sino también de la familia que venga a acompañar”, contó. En la oportunidad también agradeció al equipo de la Secretaría de Estado de Gabinete y valoró que “nos orientaron, nos ubicaron en el tiempo todo para que esto vaya de la mejor manera”.

Estuvieron presentes los diputados Gustavo Aguirre, Claudia Palladino, María Argerich; el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Capital, Alberto Natella, entre otras autoridades.

Sobre la obra

La obra incluyó la construcción de un playón multiuso con cubierta metálica de techo, sobre una superficie de 1.276 metros cuadrados. A estos trabajos se sumaron el contrapiso, piso alisado, iluminación, pintura y demarcación de la cancha con dimensiones reglamentarias de 40×20, garantizando las condiciones necesarias para la práctica deportiva en distintas disciplinas. Además, el predio podrá ser escenario de eventos sociales y culturales.

El club, que viene creciendo con el apoyo del Estado, ya había concretado previamente el salón de reuniones, los baños y la cocina. Hoy, con la inauguración de la cancha, se da un paso significativo en su desarrollo institucional y deportivo, para seguir contribuyendo a la contención y formación de niños, jóvenes y adultos de la zona donde se encuentra ubicado.