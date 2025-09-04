Radio TV Valle Viejo
Catamarca: El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo

Otro club de la provincia está pronto a inaugurar obras en su predio. Se trata del club El Auténtico, donde se construye un playón multideportivo que será utilizado, principalmente, para la práctica del futsal.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro Eduardo Andrada, el dirigente Juan Pablo Sánchez y el equipo de la Secretaría de Estado de Gabinete, visitó las obras de remodelación del complejo ubicado en el sector de la ciudad.

La obra se encuadra en el Plan de Infraestructura Deportiva que ya tiene obras inauguradas en 8 instituciones deportivas. En El Auténtico, puntualmente, se construye un playón deportivo multiuso y cubierta de techo, con una superficie de 1.276 metros cuadrados. A ellos se suma, trabajos de contrapiso, piso alisado, iluminación, pintura y demarcación de cancha. La finalización de la obra está prevista para mediados de este mes.

El club de Avenida Hipólito Yrigoyen se destaca en la disciplina futsal, siendo una de las actividades donde tiene fuerte representación provincial y regional y, por ello, la satisfacción de contar con su cancha propia -con medidas reglamentarias- posibilitará un mayor desarrollo de la disciplina. 

