Catamarca: el abogado Uslenghi defendió la tasa turística impulsada por Fiambalá y cuestionó al Gobierno provincial

Hay preocupación por la pérdida de autonomía financiera de los municipios. El abogado Carlos Uslenghi advirtió esta mañana en Radio TV Valle Viejo, que la Provincia está avanzando sobre fondos que pertenecen a los municipios, debilitando su capacidad de sostenerse.

Denunció que mediante pactos fiscales y cobros administrativos, la provincia restringe la autonomía financiera local y alertó que los municipios se están convirtiendo en entes totalmente dependientes del Poder Ejecutivo.

El abogado, defendió con firmeza la tasa turística impulsada por el municipio de Fiambalá, y cuestionó la apropiación de regalías mineras por parte del Gobierno provincial: “Hay una ley de coparticipación municipal que hace unos años se dejó prácticamente sin efecto o fue modificada por pactos fiscales con los municipios. Este proceso provincial de ir intentando reducirle al municipio facultades que le son propias, terminan incidiendo en la incapacidad que tienen de financiamiento propio”, consideró Uslenghi.

Más adelante, el letrado lamentó que los municipios “dependen, subsisten y se transforman en entes dependientes del Poder Ejecutivo de turno y no tienen capacidad operativa en contra de todo lo que se escribe con respecto a las autonomías municipales. ¿Alguien dice algo cuando en provincias como en Córdoba te cobran? ¿Sabías que te cobran una tasa vial en el costo del combustible cuando vos cargas en Córdoba? Dos por ciento. Saben, ¿pero vos te quejas? Ahora, el problema es cuando vos a la tasa la pagás y no ves el servicio. A Fiambalá le cuestionan la tasa y no preguntan por qué la cobran”.