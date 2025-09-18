Catamarca: el abogado Augusto Filippín otra vez anda suelto

La fiscal de instrucción de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, dispuso este miércoles la libertad de Augusto Filippín, bajo restricciones y con el uso de dispositivo electrónico.

La medida se adoptó en cumplimiento del plazo de detención ordenado por el Juez de Garantías N°4, y a los fines de someter al imputado a la pericia dispuesta por el Juzgado de Familia de Primera Nominación.

La jueza de Primera Nominación, Erika Saccher Maione, mediante decreto de fecha 16/09/2025 y a petición de la Asesora de Menores e Incapaces, Carolina Acuña, en la causa por Restricción de Capacidad de Filippín, ordenó librar oficio a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a fin de realizarle una pericia psiquiátrica, la que se llevara a cabo con la convocatoria de profesionales que integrarán la Junta Médica.