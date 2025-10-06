Catamarca: el abogado Augusto Filippín fue detenido otra vez, ahora denunciado por golpear a su madre

Ayer domingo, efectivos policiales aprehendieron a Augusto Filippín de 37 años, al ser denunciado por agredir físicamente a su madre en un hecho ocurrido en inmediaciones de Avenida Maipú Norte y José V. Figueroa, en la ciudad Capital. La intervención fue solicitada por el supervisor del Servicio de Atención de Emergencias (SAE) 911, Oficial Principal Cristian Pauletto, luego de recibir llamados telefónicos de vecinos alertando sobre un episodio de violencia familiar.

Según informaron fuentes oficiales, los progenitores del acusado se hicieron presentes en la sede del SAE 911, donde personal policial pudo observar que la madre presentaba lesiones visibles en el rostro. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora preventiva de Filippin, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente.

Dieron intervención a la fiscal Dra. Melnik, de la Fiscalía de Violencia de Género (Capital), y se determinó la aprehensión formal del abogado y el giro de las actuaciones a la unidad judicial correspondiente. El hecho quedó caratulado como supuesto caso de violencia familiar y se encuentra bajo investigación.