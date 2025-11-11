Catamarca: el 13 de noviembre se conocerá la sentencia contra los autores del crimen de Diego Pinto

Como informáramos, se suspendió el juicio por jurados y se acordó el juicio abreviado por el crimen de Diego Pinto. Luego se modificó la situación procesal de uno de los acusados, Ramón Darío Tello, quien estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual. Según el acuerdo alcanzado, la calificación fue morigerada a homicidio preterintencional por lo que deberá ser condenado bajo esa figura.

Para Facundo Nicolás Cristaldo se mantiene la imputación original por homicidio simple con dolo eventual. La pena será fijada en una audiencia de cesura, y el veredicto se conocerá el 13 de noviembre. El proceso está a cargo del juez de Control de Garantías Marcelo Soria. Intervienen el fiscal Miguel Mauvecín y el abogado querellante Juan Pablo Morales. La defensa de Tello está a cargo de Víctor García, mientras que Orlando Barrientos representa a Cristaldo.