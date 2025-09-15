Catamarca: efectivos policiales impidieron que una persona atentara contra su vida en el Sur de la Capital

Durante la tarde de ayer domingo, se hizo presente de manera espontánea en la Comisaría Segunda una mujer de 36 años de edad, quien adujo que su hermano, un hombre de 37 años, se habría encerrado en una de las habitaciones de su morada llevando consigo dos elementos punzocortantes, con la intención de atentar contra su vida.

Ante tal situación, los uniformados llegaron al lugar y convocaron a la División Negociadores de la Policía de la Provincia, dependiente de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, quienes junto a los Jefes de la Unidad Regional N° 1 y del Distrito Sur, Bomberos y personal del SAME, conformaron un Comité de Crisis, y tras un arduo trabajo lograron que esta persona desistiera de su decisión, como así también secuestraron los elementos mencionados.

Finalmente, el hombre fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista, tomando conocimiento de la situación la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.