Catamarca: Edgar Bacchiani volvió a quedar alojado en el Servicio Penitenciario de Capayán

Una comisión de fuerzas federales procedente de la provincia de Córdoba trasladó ayer martes a Edgar Adhemar Bacchiani, a la Unidad Carcelaria de Miraflores, Departamento Capayán, donde permanecerá alojado en el pabellón 9.

La medida obedece a un beneficio de acercamiento familiar que fue concedido por el tribunal cordobés. Fuentes judiciales confirmaron que Bacchiani continuará bajo estrictas medidas de control, mientras se siguen sustanciando actuaciones judiciales vinculadas a sus múltiples causas.