Catamarca: ECOGAS proyecta obras para ampliar el alcance del servicio en el Valle Central y la Puna

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibieron a autoridades de la empresa ECOGAS para analizar los proyectos que tiene la compañía para expandir el servicio en Catamarca.

Estuvieron presentes Natalia Rivero, gerente General de ECOGAS; Eduardo Mántaras, gerente de Ingeniería; Pablo Fabre, gerente de Centros Operativos, y Emilio Moreno, líder de la región NOA.

La reunión sirvió para evaluar obras de ampliación de redes de gas en la ciudad Capital y el resto del Valle Central. Además, se analizaron alternativas y proyectos para el abastecimiento en la Puna catamarqueña y se plantearon posibles soluciones para el proyecto del gasoducto de Lavalle-Catamarca, obra estratégica para el desarrollo energético de la región que fue abandonada por el Gobierno nacional.

“Estamos trabajando en la proyección de obras para el año que viene, que no solo mejorarán la infraestructura urbana y del hogar, sino que también aportarán al crecimiento de las actividades productivas en la provincia”, señaló Mántaras tras la reunión.

Entre las principales iniciativas mencionó la finalización y puesta en marcha de la planta compresora de Casa de Piedra, que permitirá incrementar el consumo de gas en Catamarca. Además, anticipó que, en la Capital junto con el Gobierno Provincial, se proyecta la ejecución de redes de distribución para unas 3.000 viviendas, que podrían incorporarse al sistema de gas natural, con un plazo estimado de un año y medio de trabajo en diferentes barrios.

Créditos para instalación

En este marco, a través de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, se analiza relanzar una línea de financiamiento para que más vecinos puedan acceder a la instalación de gas natural. “Esta nueva línea permitirá cubrir tanto materiales como mano de obra”, explicó Hugo Aibar, titular del organismo, y adelantó que próximamente se darán a conocer los requisitos para acceder al beneficio.

La iniciativa busca facilitar el acceso a un servicio esencial y mejorar la infraestructura domiciliaria en toda la provincia.

