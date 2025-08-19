Catamarca: dos mujeres en motos chocaron en Andalgalá y fueron hospitalizadas

A las 11:00 de la mañana de hoy, en el paraje Buena Vista, Departamento Andalgalá, se produjo un siniestro vial. Andrea Morales (32), circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., y por razones que se investigan, colisionó con una Honda CG Titán 150 cc., al mando de Alejandra del Valle Vedia (34).

Producto del siniestro, ambas conductoras sufrieron lesiones y fueron asistidas por facultativos médicos del nosocomio zonal, quienes luego las trasladaron al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que intervino personal de la Seccional de Aconquija y Peritos de la Dirección General de Criminalista, para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.