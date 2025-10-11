Catamarca: dos menores en moto realizaban maniobras peligrosas, huyeron de la policía, atentaron contra un oficial y chocaron

A las 03:40 de la madrugada de hoy, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima Segunda y motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta un domicilio del barrio Villa Parque Chacabuco, donde demoraron a dos adolescentes de 14 y 16 años de edad, quienes a bordo de una motocicleta Motomel DLX 110 cc., habrían chocado contra la puerta de un domicilio, propiedad de un hombre de 35 años.

Por lo sucedido, se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 3, en tanto que los jovencitos fueron asistidos por personal médico del SAME y luego restituidos a sus progenitores.

Estas personas, momentos antes, habrían sido sorprendidas realizando maniobras peligrosas junto con otros motociclistas, que al percatarse de la presencia de los uniformados se dieron a la fuga, para luego en la huida atentar contra la integridad física de un Oficial Ayudante de Policía, perteneciente al grupo motorizado mencionado, por lo que finalmente el rodado en el que circulaban quedó en calidad de secuestro en la dependencia policial y el policía denunció el hecho en el Precinto Judicial mencionado.

La imagen es solamente ilustrativa