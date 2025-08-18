Catamarca: dos jóvenes se peleaban en la Capital y terminaron en una comisaría

Ayer, a solicitud del SAE-911, personal de la Seccional Séptima se constituyó en el pasaje Vucetich del barrio La Victoria, y procedió a la aprehensión de dos personas del sexo masculino de apellidos Plaza (21) y Correa (29), quienes habrían sido sorprendidas agrediéndose físicamente entre sí y una de ellas tenía en su poder un cuchillo tipo tramontina, que quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, los sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.