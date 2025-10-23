Catamarca: dos jóvenes iban en moto llevando un televisor que no supieron justificar y los detuvieron

A las 14:50 de la tarde de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la Peatonal N° 17 del Barrio Libertador II, aprehendieron a dos sujetos de apellidos Arévalo (26) y Canelo (29), quienes habrían sido sorprendidos a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color negro, llevando un TV Led SONY 32 pulgadas, de color negro, del cual no pudieron acreditar su legitima propiedad y procedencia, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que el rodado en el que circulaban.

Finalmente, estas personas fueron trasladadas y alojadas en la Comisaría Sexta, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.