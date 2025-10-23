Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: dos jóvenes iban en moto llevando un televisor que no supieron justificar y los detuvieron

A las 14:50 de la tarde de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la Peatonal N° 17 del Barrio Libertador II, aprehendieron a dos sujetos de apellidos Arévalo (26) y Canelo (29), quienes habrían sido sorprendidos a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color negro, llevando un TV Led SONY 32 pulgadas, de color negro, del cual no pudieron acreditar su legitima propiedad y procedencia, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que el rodado en el que circulaban.

Finalmente, estas personas fueron trasladadas y alojadas en la Comisaría Sexta, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

  • Confirmaron que el cuerpo hallado en el Río Negro es de un joven de 20 años que había desaparecido hace dos semanas

    Confirmaron que el cuerpo hallado en el Río Negro es de un joven de 20 años que había desaparecido hace dos semanas

    El cuerpo hallado en el río Negro fue identificado y corresponde a Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años que fue visto por última vez el pasado 9 de octubre, según el informe presliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial. Los restos del fallecido fueron encontrados el pasado martes 21 de octubre en las inmediaciones de la vals Guardia…

  • Catamarca: un arrebato, fue la imagen viral de la inseguridad este miércoles

    Catamarca: un arrebato, fue la imagen viral de la inseguridad este miércoles

    Fue la imagen del día, en cuanto a inseguridad, este miércoles 22 de octubre. Fue otro hecho delictivo e impune, que ocurrió en Loteo Fernández, pasaje Huasco, en inmediaciones de Avenida Latzina. Un malviviente en motocicleta aprovechó un descuido y le arrebató el teléfono a una jovencita que retornaba del colegio, con la destreza propia…

  • Racing no aguantó a pesar de la actuación de Cambeses y Flamengo se quedó con un triunfo agónico por Copa Libertadores

    Racing no aguantó a pesar de la actuación de Cambeses y Flamengo se quedó con un triunfo agónico por Copa Libertadores

    El Mengao se impuso por 1-0 a la Academia, con un gol de Marcos Rojo en contra tras un remate de Jorge Carrascal, en el Maracaná. La revancha por las semis de la Copa Libertadores se define en el Cilindro de Avellaneda el próximo miércoles. La tremenda actuación de Facundo Cambeses no fue suficiente para Racing.…

  • Catamarca: dos jóvenes iban en moto llevando un televisor que no supieron justificar y los detuvieron

    Catamarca: dos jóvenes iban en moto llevando un televisor que no supieron justificar y los detuvieron

    A las 14:50 de la tarde de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la Peatonal N° 17 del Barrio Libertador II, aprehendieron a dos sujetos de apellidos Arévalo (26) y Canelo (29), quienes habrían sido sorprendidos a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color negro, llevando un TV Led SONY 32 pulgadas, de color negro, del cual no…

  • La tumba de Tutankamón, en peligro de derrumbe

    La tumba de Tutankamón, en peligro de derrumbe

    La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo y ahora corre riesgo de derrumbe. Los arqueólogos advierten que la estructura sufre grietas y humedad que provocaron una falla que atraviesa el techo de la entrada y las cámaras funerarias.  Según publicó el medio británico The Mirror, el estudio señala…

  • Catamarca y Chile oficializaron la apertura permanente del Paso de San Francisco

    Catamarca y Chile oficializaron la apertura permanente del Paso de San Francisco

    En un significativo gesto de integración regional, el gobernador Raúl Jalil junto al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes Naranjo, se reunieron en el centro de control aduanero Maricunga del Paso Fronterizo de San Francisco, que quedó oficialmente abierto de manera permanente para…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4