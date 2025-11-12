Catamarca: dos jóvenes fueron detenidos con marihuana en Santa Rosa

Personal de calle de la Jefatura de Zona B – Departamento Santa Rosa, junto a efectivos de la Comisaría Departamental Santa Rosa y de la División GAUR Drogas Peligrosas, se hicieron presentes en el ingreso por Ruta Nacional N°64, a la altura del puente del Bañado de Ovanta, donde procedieron a la demora de dos personas por portar sustancias de dudosa procedencia.

Los mismos fueron identificados como, un hombre de apellido Bazan, de 22 años, y una mujer de apellido Gómez, de 20 años, ambos con domicilio en Capital.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una bolsa de nylon color negro con sustancia herbácea verde parduzca (cogollos), con un peso de 1.806 gramos, presumiblemente marihuana.