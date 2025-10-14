Catamarca: dos detenidos y elementos robados recuperados en la Capital

Personal de calle de la Seccional Octava llegó hasta un descampado existente en la esquina de los pasajes San Cayetano y Tacuarí, donde recuperaron tres (03) ventiladores de pie, un (01) bidet blanco, dos (02) rollos de membrana y dos (02) bicicletas rodados N° 16 y N° 20, que fueron denunciados por una mujer de 33 años de edad, como sustraídos, en virtud de lo cual quedaron en calidad de secuestro.

Por el hecho, dos hombres de apellidos Del Castillo (32) y Ramírez (28), se encuentran alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.