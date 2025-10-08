Catamarca: dos detenidos por violentar una puerta para cometer un robo domiciliario

Alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Primera se constituyeron en la avenida Belgrano, entre las calles Sarmiento y Rivadavia, donde dialogaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que dos personas de ambos sexos habrían ingresado al interior de su vivienda forzando una de las puertas del inmueble con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

De inmediato, los policías procedieron a la aprehensión de los presuntos autores, una joven mujer de apellido Rivero (27) y un hombre de apellido Vega (34), quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.