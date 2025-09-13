Catamarca: dos detenidos por acuchillar por la espalda a un joven de 25 años en Valle Viejo

A las 21:50 de la noche de ayer, alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Seccional de San Isidro se constituyeron en un inmueble del barrio Mistoles del Sol, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que habrían agredido con un arma blanca a la altura de la espalda baja, a su yerno, un joven de apellido Castro, de 25 años, por lo que inmediatamente fue asistido por el SAME, quienes determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital.

Seguidamente y tras averiguaciones practicadas, en una vivienda en construcción del barrio mencionado, personal del Grupo Infantería de Zona Norte aprehendió a dos sujetos de apellidos Coronel (23) y Medina (42), quienes fueron sindicados como los presuntos, como así también y luego de llevar a cabo un rastrillaje por el lugar, los policías secuestraron una cuchilla tipo carnicero.

Finalmente, se informó de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se dispuso que trabajen en el lugar del hecho Sumariantes del Precinto Judicial N° 10 y Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes realizaron tareas de su especialidad.