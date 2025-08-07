Catamarca: docente santamariana reclama que no le pagan hace 11 años (Video)

a docente Noelia Liquitay dio a conocer este jueves públicamente, quizá en el colomo de la burocracia existente en los Ministerios de Educación y de Trabajo, que optó por tres horas de la materia Derecho al Trabajo en la Escuela Técnica de San José de Santa María, y pese a haber cumplimentado con la documentación y realizado el alta pertinente, nunca le fue abonado porque no obtuvo el alta.

Comentó que al concurrir al CAPE a tramitar el pago le fue informado que se trata de una cuestión política y que depende de la voluntad del propio gobernador Raúl Jalil y de la ministra de Trabajo, Verónica Soria, brindar la solución.