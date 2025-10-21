Catamarca: docente de Ambato fue enviado a juicio por grooming

La fiscal de Instrucción N°7, Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola González Pinto, finalizó la investigación y envió a juicio a un docente por el delito de “grooming continuado” en calidad de autor. El hecho ocurrió en una escuela del departamento de Ambato.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la directora de Nivel Secundario, el director de área y el director de la escuela contra el docente sindicado. Posteriormente, un familiar de la menor también radicó una denuncia. Con los elementos de pruebas reunidos y el grado de probabilidad exigido en esta instancia la fiscal envió a juicio al sindicado. Notificó a las partes.

En el desarrollo de la causa, la Fiscalía dispuso diversas medidas de resguardo y remitió oficios al Ministerio de Educación. En paralelo, ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos vinculados a la investigación, cuya visualización fue debidamente autorizada. Se solicitó una evaluación psicológica a la víctima con el fin de determinar si estaba en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell. Asimismo, se incorporaron actas escolares y se tomaron declaraciones testimoniales a miembros del establecimiento educativo. El análisis de las comunicaciones, junto con los informes técnicos y demás elementos de prueba reunidos, permitió acreditar que el docente mantuvo contacto con la menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, enviándole mensajes y material de carácter sexual.

El docente fue citado a declaración indagatoria. Se presentó junto a su abogado defensor y decidió hacer uso de su derecho a abstenerse de declarar. En tanto, la documentación y las actuaciones relacionadas con la denuncia que involucra al director de área y al director de la escuela fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción N°6, a los fines de investigar la posible responsabilidad de ambos superiores.