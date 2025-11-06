Radio TV Valle Viejo
Catamarca: dirigentes de la izquierda calificaron de “brutal” el desalojo de usurpadores en Valle Viejo

Esta mañana de jueves en la localidad de Santa Rosa se realizó el desalojo de una 60 familias asentadas desde el año pasado, en un operativo articulado por prácticamente toda la Policía y otros organismos.

Pasado el mediodía, los dirigentes políticos de izquierda Bruno Corzo
Lucía Coronel y Dayana Yapura, emitieron el siguiente comunicado:

“Desde Política Obrera repudiamos el brutal desalojo que sufrieron las familias de Santa Rosa – Valle Viejo que desde las 7hs de la mañana fueron desalojadas por un gran operativos de la justicia, infantería, policía, bomberos y defensa civil, entre otros, con el fin de dejar en la calle a familias que habían tomado terrenos fiscales hace 8 meses producto de la necesidad de poder acceder a una vivienda. Las familias, en su mayoría compuestas por mujeres con niños muy pequeños, denunciaron que la policía desarmó todas las viviendas precarias que habían construido y que no les dejaron sacar sus pertenencias quemando todo para que no regresen al lugar. Cerca de 250 eran las familias que estaban en el inmenso predio ubicado en el barrio tabacalero, esto marca la gran crisis habitacional por la que atraviesa la provincia, familias hacinadas y cientos de familias que buscan un lugar para vivir, producto de la crisis social que atravesamos. Denunciamos la responsabilidad del Estado frente a la crisis habitacional que sufren las familias catamarqueñas, que ante el desalojo no ha garantizado ninguna medida de contención para las familias afectadas, solo las ha dejado en la calle. La falta de obras públicas, la falta de empleo y la precarización de las familias obreras ha llevado a que el acceso a un alquiler sea tortuoso, más aún la posibilidad de un techo propio. Ante este cuadro apoyamos la lucha de las familias trabajadoras por el derecho a la tierra y la vivienda, por un censo de viviendas y terrenos ociosos, por un plan de construcción de viviendas para las familias que lo necesitan que no superen el 10% de los ingresos de los trabajadores”.

