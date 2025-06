Catamarca: diputados de la oposición dejaron sin quórum la sesión y frustró la reforma a la Defensoría del Pueblo

Hoy en Diputados, el oficialismo cuestionó a los bloques opositores de la UCR, La Libertad Avanza y el PRO por abandonar el recinto dejando sin quórum la sesión y frustrar el tratamiento de proyectos acordados, entre ellos el Decreto Acuerdo que reformó la Ley N° 5.337 de la Defensoría del Pueblo. En este sentido, el Frente de Todos -que había solicitado tratamiento preferencial para hoy- apuntaba a abordar la iniciativa para acotar el mandato del Defensor, limitar sus facultades y ajustar su salario, actualmente equiparado al de un miembro de la Corte de Justicia.

La retirada de la oposición dejó sin quórum a la sesión, situación que desató fuertes críticas desde el oficialismo. El presidente del bloque, Gustavo Aguirre, señaló que “esta actitud de la oposición ya no nos sorprende. Se levantan para evitar el debate, prefieren las redes sociales antes que el recinto. Especialmente el bloque radical, que históricamente no ha querido tener Defensor del Pueblo. Durante 20 años de gobierno radical no impulsaron la figura, y cuando estaban por dejar el poder en 2011, intentaron apurar una designación para condicionar al nuevo gobierno. Es la misma lógica que usaron en la Capital cuando impidieron que asumiera Marcos Denett, pese a haber ganado el concurso y tener una decisión favorable del máximo tribunal de la provincia”.

Aguirre también remarcó que la oposición “no quiere reformas, no cree en la Defensoría, se oponen a limitar mandatos, a reformar la Constitución. Expresan el conservadurismo más rancio. Tenemos un gobernador que se autolimita, que busca el consenso y propone un mecanismo viable de designación del Defensor, basado en nuestra tradición institucional. Hoy, por la negativa del radicalismo, no pudimos avanzar. Dejan vigente un decreto que implica un Defensor con 12 años de mandato, sueldo de la Corte y súper facultades”.

Por su parte, Juan Carlos Ledesma cuestionó lo que consideró una actitud contradictoria: “Participaron de la reunión de Labor Parlamentaria con el compromiso de respeto, pero abandonaron el recinto gritando y acusando. Impidieron el debate de temas previamente acordados. Esto evidencia un doble discurso. Incluso hoy se votó un proyecto de la oposición con acompañamiento del peronismo. Eso demuestra que no hay obediencia debida, que en nuestro bloque hay disenso responsable. Lamentablemente, quienes piden respeto no lo tuvieron y se fueron de la peor manera”.