Catamarca: Diputados celebró el Día de las Infancias 

Con una convocatoria que colmó el Club Juventud, la Presidencia de la Cámara de Diputados -a cargo de Paola Fedeli- llevó adelante una gran celebración por el Día de las Infancias destinada a los hijos e hijas de trabajadores de la institución parlamentaria. En este sentido, cientos de chicos y chicas disfrutaron de una tarde única, pensada para que el juego, la alegría y el encuentro fueran los protagonistas.

Desde el inicio, el predio se llenó de familias y de una energía contagiosa. Hubo actividades didácticas, juegos recreativos, espectáculos en vivo, talleres de arte y pintura, música y rincón de deportes, además de una merienda compartida para todos, sorteos y regalos que arrancaron sonrisas y aplausos. La titular del cuerpo, Fedelli, acompañó la jornada acompañada por los diputados Hernán Díaz, Cecilia Barros, Gustavo Aguirre, Damián Brizuela y Juan Denett. Las y los legisladores se sumaron a las actividades, conversaron con las familias y compartieron la emoción de los más pequeños.

Desde Presidencia se destacó que este tipo de encuentros no solo fortalecen los lazos entre quienes trabajan todos los días en la institución, sino que también recuerda que la infancia es un tiempo de derechos, de cuidado y de oportunidades para crecer felices.