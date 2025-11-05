Catamarca: diputados aprobaron Boleto Gratuito para Adultos Mayores

Se concretó hoy la 17ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia. En la oportunidad, se impuso el nombre “Facundo Rentería” a la Escuela Técnica E.P.E.T. N° 8 de Saujil (Pomán), en reconocimiento al primer maestro del pueblo, ejemplo de vocación y servicio educativo.

Además, se aprobó la creación del Boleto Gratuito para Adultos Mayores de 65 años, iniciativa del diputado Luis Horacio Fadel, que garantiza el acceso al transporte público y mejora la calidad de vida de nuestros mayores.

Asimismo, por impulso del diputado Jonathan Lencina, se declaró de Interés Parlamentario a Radio Streaming, primera emisora digital de la provincia, por su aporte a la comunicación moderna y la formación de nuevos comunicadores.