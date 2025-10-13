Catamarca: dio inicio el Curso de Actualización y Fortalecimiento en Salud Mental

El Ministerio de Salud de la provincia dio inicio al segundo Curso de Actualización y Fortalecimiento de los Abordajes en Salud Mental, en el Nodo Tecnológico. A cargo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales en Salud Mental de la Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemáticos, el Curso consta de 6 Módulos dirigido al personal de los tres niveles de atención y servicios de emergencias del sistema de salud provincial y Residencias de Salud (médicas y no médicas).

Durante la apertura, la Lic. Nancy Mendoza del equipo de Políticas Asistenciales, expresó que “este espacio nos convoca a reflexionar sobre la importancia del cambio paradigmático de nuestras prácticas profesionales en salud mental, para la adecuación de un abordaje acorde a los lineamientos promulgados por la Ley 26.651. Las problemáticas de salud mental requieren una atención calificada, responsable y coordinada de todas y todos los efectores que componen la Red Asistencial de Salud en un mundo en constante transformación. Es fundamental que nuestra visión de la salud mental evolucione priorizando un enfoque integral, en red y comunitaria, con perspectiva de derechos humanos y de género”.

Por su parte, la directora de Políticas Asistenciales, Lic. Julieta Lobo Molina, remarcó que este año el Curso se dicta en modalidad híbrida, “decidimos encontrarnos con el interior, llegar a las personas que nos habían convocado, cómo política pública. Y también se nos presentó el desafío de convocar a referentes de otros organismos, no sólo los organismos estatales, sino que están conectadas personas de organizaciones sociales, lo que nos permite empezar a andar y desandar las concepciones y representaciones que tenemos en salud mental”.