Catamarca: detuvieron otra vez al abogado Augusto Filippín, ahora por intentar atropellar a dos motociclistas (Video)

El abogado Augusto Filippín, imputado en múltiples causas, fue arrestado esta noche por intentar embestir a motociclistas, en la localidad de Sumalao, Departamento Valle Viejo.
Filippín iba a bordo de un automóvil cuando pretendió atropellar a dos motos para luego huir del lugar y llegar hasta un domicilio de la zona. Los damnificados llegaron hasta el lugar y arrestaron al letrado en el momento en que este descendía del rodado.
Filippín tiene en su haber imputaciones por abuso sexual, encubrimiento, hurto, desobediencia judicial, entre otras. Recientemente había recuperado la libertad con restricciones impuestas por parte de la Justicia. Pero no se notan.