Catamarca: detuvieron en Tinogasta a un hombre sospechado de provocar el incendio en una vivienda

Anoche, a las 20:40, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta llegaron hasta el barrio Progreso, de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que, por causas que se tratan de establecer, el foco ígneo se habría originado en el interior de una vivienda, propiedad de una persona del sexo femenino, por lo que de inmediato y con colaboración de vecinos de la zona, lograron sofocar las llamas que causaron daños materiales totales.

Luego y por disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Baquinzay (40), debido a que fue sindicado por su hermana, una mujer de 48 años de edad, como el presunto autor de haber provocado el incendio, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.