Catamarca: detuvieron al joven que esta mañana apuñaló a otro en Bañado de Ovanta

Hoy, a las 20:10, numerarios de la Comisaría Departamental El Alto, en esa localidad del Departamento homónimo, aprehendieron a un joven de apellido Sosa (20).

Esta persona, en horas tempranas, a la salida de un local bailable ubicado en la Ruta Nacional N° 64, de la localidad de Bañado de Ovanta, Departamento Santa Rosa, habría agredido físicamente con un arma blanca a la altura del abdomen a otro joven de 22 años de edad, quien fue asistido en ese momento por profesionales médicos del nosocomio zonal y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital.

Finalmente, el presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir.