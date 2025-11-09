Catamarca: detuvieron al futbolista que agredió a un árbitro en Fiambalá

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

La violencia en el fútbol volvió a ser noticia en el ámbito deportivo de Fiambalá. Este domingo, el jugador Guillermo Carin Gómez, conocido como “Indio”, integrante del club 14 de Agosto (“La Conty”), fue detenido por orden judicial por haber agredido brutalmente al árbitro Maximiliano Silcán Gerez durante el encuentro disputado frente a Peñarol de Medanitos, partido que debió ser suspendido de inmediato por la gravedad de los hechos.

Según el informe oficial emitido por la Comisaría de Fiambalá – Jefatura de Zona “J”, personal policial de la Comisaría Departamental Tinogasta (URN-5) cumplimentó una medida judicial de detención contra el mencionado jugador, en virtud de la denuncia penal radicada por el árbitro agredido.

El Ministerio Público Fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, dispuso la medida de detención por la supuesta comisión del delito de “Lesiones Leves” (Art. 89 del Código Penal Argentino), en calidad de autor (Art. 45 C.P.).

La aprehensión se llevó a cabo en jurisdicción de Tinogasta, desde donde el acusado fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. Previamente, se le practicó la revisación médica y fue notificado de la medida de coerción.

El violento episodio, ocurrido tras el cobro de un penal, generó un fuerte repudio en la comunidad deportiva de Fiambalá y Medanitos. Dirigentes, jugadores y vecinos reclamaron sanciones ejemplares y un compromiso real para erradicar la violencia en el fútbol local, que pone en riesgo no solo la integridad de los árbitros y jugadores, sino también la continuidad de los torneos comunitarios que tantas familias disfrutan cada fin de semana.

La noticia trascendió rápidamente a nivel nacional, generando repercusión en distintos medios del país que se contactaron con Multimedios Abaucán para ampliar la información y obtener detalles del hecho ocurrido en Fiambalá, lo que demuestra el impacto y la preocupación que generó el violento episodio en todo el ámbito futbolístico argentino.