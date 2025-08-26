Catamarca: detuvieron a un ladrón domiciliario en la zona Sur de la Capital

Personal policial llegó hasta una vivienda ubicada en inmediaciones al barrio Libertador I, donde dialogó con un hombre mayor de edad, quien expresó que un individuo habría ingresado al interior de su vivienda con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego darse a la fuga.

Rápidamente, los uniformados de acuerdo a las características recabadas, en la intersección de calles Dr. Alfredo Palacios y La Pampa, procedieron a la aprehensión del supuesto autor de apellido Cedrón (30), como así también secuestraron una bolsa con una prenda de vestir que tenía en su poder.

Finalmente, esta persona fue trasladada a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, y se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 6.