Catamarca: detuvieron a un ladrón de motos en pleno centro de la Capital

A las 09:10, de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Primera llegaron hasta la calle Sarmiento al 1.000, donde personal que realizaba servicio adicional en la Gerencia de Empleo, tenía aprehendido a un sujeto de apellido Cabrera (29).

Esta persona, habría intentado sustraer una motocicleta Mondial Max 110 cc., que estaba en el interior de la playa de estacionamiento del edificio, propiedad de un joven mayor de edad, y además, los policías secuestraron una (01) campera de jeans y una (01) riñonera que el presunto autor del hecho habría arrojado al momento de ser sorprendido infraganti, en virtud de lo cual fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

    El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión…

    A las 09:10, de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Primera llegaron hasta la calle Sarmiento al 1.000, donde personal que realizaba servicio adicional en la Gerencia de Empleo, tenía aprehendido a un sujeto de apellido Cabrera (29). Esta persona, habría intentado sustraer una motocicleta Mondial Max 110 cc., que estaba en el interior…

    En el Salón de Interpretación de Catamarca en el Predio Ferial, se realizó la entrega de distinciones a los deportistas catamarqueños medallistas en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, y de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El acto estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, el secretario de Deportes…

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el dictador venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos, según declaraciones realizadas en la Casa Blanca. “Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre…

    Luego de terminar 16° en la práctica libre, el piloto argentino deberá remontar desde atrás en la carrera de corta duración del sábado en el Circuito de las Américas. ¡TERMINÓ LA SQ2! Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171). Ferrari metió a sus…

    El profesional de la salud, de 36 años de edad, perdió la vida en un accidente ocurrido este jueves en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, mientras realizaba una caminata en las cercanías del mirador Dos Cóndores, en El Chaltén. La víctima se encontraba de vacaciones en la región y realizaba una caminata…

