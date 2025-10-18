Catamarca: detuvieron a un ladrón de motos en pleno centro de la Capital

A las 09:10, de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Primera llegaron hasta la calle Sarmiento al 1.000, donde personal que realizaba servicio adicional en la Gerencia de Empleo, tenía aprehendido a un sujeto de apellido Cabrera (29).

Esta persona, habría intentado sustraer una motocicleta Mondial Max 110 cc., que estaba en el interior de la playa de estacionamiento del edificio, propiedad de un joven mayor de edad, y además, los policías secuestraron una (01) campera de jeans y una (01) riñonera que el presunto autor del hecho habría arrojado al momento de ser sorprendido infraganti, en virtud de lo cual fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.