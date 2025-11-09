Catamarca: detuvieron a un joven y secuestraron más de 1 kilo y medio de cogollos de marihuana en un puesto caminero de Paclín

Durante la mañana de hoy, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia proveniente de la Provincia de Jujuy con destino a Mendoza.

Al inspeccionar el micro, con la ayuda del can “Apolo”, adiestrado para detectar estupefacientes, que realizó una marcación en una mochila de color negro y una bolsa de consorcio negra, que pertenecería a una persona del sexo masculino de 23 años de edad, los policías encontraron en el interior de paquetes de yerba y de harina una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 1,580 Kg. de Cogollos de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular Samsung A23, un (01) boleto y un (01) ticket.

Finalmente, esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.