Catamarca: detuvieron a un joven que robó en un comercio de la Capital

En la mañana de hoy, a las 11:25, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena se hicieron presentes en un comercio ubicado en inmediaciones a la esquina de la avenida Sal Gema y calle Ámbar, donde dialogaron con un hombre mayor de edad, quien adujo que, momentos antes, se habría presentado un joven a comprar, y en el día de ayer sustrajo elementos del lugar, para luego darse a la fuga, en virtud de lo cual se lo invitó a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 9.

Ante lo mencionado, los uniformados aprehendieron al supuesto autor del hecho, un joven de apellido Rodríguez (21), quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.