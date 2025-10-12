Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detuvieron a un joven que le robó un celular a una septuagenaria

A las 10:20 de la mañana de hoy, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Segunda se constituyeron en la Avenida Hipólito Yrigoyen, entre las calles Florida y Buenos Aires, y se entrevistaron con una mujer de 76 años de edad, quien adujo que, momentos antes, habría observado a un individuo en los techos de los domicilios de la zona y este al notar su presencia, se dio a la fuga, como así también comentó que luego notó el faltante de su teléfono celular Samsung A10.

Rápidamente y con las características brindadas, los uniformados realizaron recorridos y a los pocos metros del lugar aprehendieron al presunto autor del hecho de apellido Moreno (20), y recuperaron el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, el joven fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

  Catamarca: detuvieron a un joven que le robó un celular a una septuagenaria

    Catamarca: detuvieron a un joven que le robó un celular a una septuagenaria

    A las 10:20 de la mañana de hoy, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Segunda se constituyeron en la Avenida Hipólito Yrigoyen, entre las calles Florida y Buenos Aires, y se entrevistaron con una mujer de 76 años de edad, quien adujo que, momentos antes, habría observado a un individuo en los techos de los domicilios de la zona y este al notar su presencia, se dio a la fuga, como así también comentó que luego notó el faltante de su teléfono celular Samsung A10.

