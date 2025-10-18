Catamarca: detuvieron a un joven que golpeó a su pareja y le destrozó el celular

En los primeros minutos de hoy, a las 06:30, en la esquina de las calles Chuquisaca y Yuntasuma, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a un hombre de 30 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 27 años de edad, para luego causarle daños en su teléfono celular y apoderarse del mismo.

Por lo sucedido, el presunto autor del hecho fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, el aparato de comunicación, que fue recuperado, quedó en calidad de secuestro y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.