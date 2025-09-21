Catamarca: detuvieron a un joven por acercarse a su cuñada pese a una prohibición

Hoy, a las 08:30, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Décima Primera llegó hasta la calle N°4, entre N° 31 y N° 29 del Complejo Habitacional Valle Chico, donde aprehendió a un joven de 23 años de edad, de apellido Segura, puesto que habría quebrantado una medida Judicial de prohibición de acercamiento hacia su cuñada, una mujer de 31 años.

Se invitó a la damnificada, a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 9 y el aprehendido fue trasladado a la dependencia a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.