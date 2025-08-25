Catamarca: detuvieron a un joven de 22 años que intentó golpear a su madre de 56

Hoy, a las 13:50, numerarios de la Seccional Décima se hicieron presentes en la calle Buenos Aires al 900, y se entrevistaron con una mujer de 56 años de edad, quien manifestó que su hijo habría intentado agredirla en el interior de su vivienda.

De inmediato, los uniformados procedieron a la aprehensión del supuesto autor, un joven de apellido Samora (22), quien fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a denunciar penalmente el hecho en la Unidad Judicial N° 2.