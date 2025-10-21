Catamarca: detuvieron a un joven de 20 años que acosó y amenazó a una empleada de local comercial

En la tarde de hoy, a las 16:15, a través de un llamado telefónico, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) tomó conocimiento que en el interior de un local comercial ubicado en el Pasaje Narváez, un sujeto habría acosado y amenazado con un elemento punzocortante a una empleada del lugar.

En las inmediaciones, los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 20 años y secuestraron una pinza de acero y una tijera, que esta persona tenía entre sus prendas de vestir.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Primera, que por jurisdicción corresponde, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.