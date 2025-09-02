Catamarca: detuvieron a un hombre y dos jóvenes por un arrebato

Hoy, a las 02:20, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Cuarta se constituyeron en la intersección de las calles Pedro Agote y Almafuerte, donde dialogaron con un joven de 18 años de edad, quien manifestó que dos personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., le habrían arrebatado un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Con las características brindadas, en la calle José Figueroa S/N°, los policías procedieron a la aprehensión de uno de los supuestos autores de apellido Bustos (39) e hicieron lo propio con otros dos masculinos de apellidos Nieto (24) y Robles (25), quienes habrían entorpecido el procedimiento policial.

Finalmente, el aparato de comunicación fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 4 y los sujetos fueron alojados en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.