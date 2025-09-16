Catamarca: detuvieron a cuatro personas vinculadas a un cuantioso robo

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un hombre mayor de edad manifestó que habría sido víctima de un ilícito, numerarios de la Seccional Cuarta llegaron hasta la esquina de las calles Trejo y Sanabria y Padre Ramón de la Quintana, donde encontraron en el interior de un contenedor una (01) bolsa negra con una caja fuerte y estuches varios, que tendrían relación con la causa que se investiga, por lo que quedaron en calidad de secuestro, al igual que otros elementos, en virtud de cual solicitaron la presencia de Peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial nombrado, quienes realizaron tareas de su especialidad.

Continuando con las averiguaciones, efectivos de la División Investigaciones arrestaron en averiguación del hecho a un sujeto de apellido Juárez (38), quien fue señalado como el supuesto autor del ilícito, luego de llevarse a cabo una rueda de reconocimiento de personas. Asimismo, los investigadores hicieron lo propio con otros dos masculinos de 25 y 30 años de edad, ambos de apellido Mejías.

Seguidamente y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 4, los policías materializaron un allanamiento en un inmueble de la Manzana“P”del barrio Santa Clara, donde incautaron prendas de vestir y un calzado, que habrían sido utilizados al momento de perpetrar el delito.

Por otro lado y mediante aportes de registros fílmicos del SAE-911, personal de la Comisaría mencionada arrestó a una joven mujer de apellido Mejías (28), quien también estaría vinculada al hecho, por lo que finalmente estas personas fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.