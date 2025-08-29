Catamarca: detienen un joven ladrón domiciliario

Hoy, a las 02:00, en el pasaje Ramón Clero Ahumada S/N°, del barrio La Tablada, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Zárate (25), quien habría ingresado al domicilio de un hombre de 37 años de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito, por lo que fue trasladado a la Comisaría Segunda, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, en tanto que se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 2.